2020-04-24T10:27:11+03:00
Общество

Паводок на территории «Ижстали» проходит без инцидентов

Завод «Ижсталь» подготовился к безаварийному пропуску весенне-летних паводковых вод
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Специалисты завода очистили ливнеприемники, колодцы, водосточные кюветы и проходы талых вод, гребень дамбы пруда-шламонакопителя и подъезды к нему, герметизировали кабельные тоннели, привели в рабочее состояние дренажные насосы, другое оборудование для откачки воды. Территорию завода очистили от снега, льда. Службы и специализированные бригады прошли тренировку по взаимодействию при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в условиях весеннего паводка.

Ежедневно регистрируется уровень воды в Ижевском пруду и реке Иж. В настоящий момент объем сброса воды с пруда находится в допустимых значениях. Пик паводка уже пройден.

«Оборудование и персонал находятся в состоянии полной готовности. Завод готов к любой ситуации», – прокомментировал главный инженер ПАО «Ижсталь» Алексей Гисс.

Информация от партнера

ИСТОЧНИК KP.RU

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