Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Удмуртии
В Удмуртии пройдут массовые проверки водителей на трезвость. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.
- С 24 по 26 апреля 2020 года на территории республики будут проводиться рейды по выявлению пьяных водителей. Только за три месяца 2020 года произошло 23 ДТП с участием нетрезвых водителей. В результате дорожных аварий два человека погибло, 36 получили травмы. Также за указанный период было выявлено 926 нетрезвых водителей, - сообщает ведомство.
Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой с пониманием отнестись к подобным мероприятиям, так как действия сотрудников полиции направлены на обеспечение безопасности дорожного движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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