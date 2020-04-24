2020-04-24T12:16:15+03:00
Общество

Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Удмуртии

Только за три месяца 2020 года произошло 23 ДТП с участием пьяных водителей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Удмуртии пройдут массовые проверки водителей на трезвость. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

- С 24 по 26 апреля 2020 года на территории республики будут проводиться рейды по выявлению пьяных водителей. Только за три месяца 2020 года произошло 23 ДТП с участием нетрезвых водителей. В результате дорожных аварий два человека погибло, 36 получили травмы. Также за указанный период было выявлено 926 нетрезвых водителей, - сообщает ведомство.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой с пониманием отнестись к подобным мероприятиям, так как действия сотрудников полиции направлены на обеспечение безопасности дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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