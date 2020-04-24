Житель Удмуртии подозревается в жестоком обращении с детьми

24 Апр 2020 2020-04-24T15:37:09+03:00

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В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Кизнерского района. Он подозревается в жестоком обращении с 12-летним сыном. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Установлено, что мужчина злоупотребляет алкоголем, воспитанием детей не занимается. В состоянии опьянения избивает младшего сына, - сообщает пресс-служба.

Также известно, что мужчина уже привлекался к ответственности за избиение сына и двух старших детей. Теперь ему грозит наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, либо лишения свободы сроком до трех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU