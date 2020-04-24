Какая погода ждет ижевчан в выходные?

24 Апр 2020 2020-04-24T15:06:32+03:00

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В Удмуртии и Ижевске в предстоящие выходные пройдет дождь и снег. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Так, по данным сервиса Яндекс погода, в субботу 25 апреля, днем ожидается +3…+6 градусов, снег, ночью +5…+7 градусов, небольшой дождь.

В воскресенье, 26 апреля, днем воздух прогреется до +11…+14 градусов, ожидается небольшой дождь, ночью +5…+10 градусов, пасмурно.

По предварительным прогнозам, на следующей неделе будет тепло до +10 градусов, но почти каждый день ожидается дождь.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- На 24 апреля в Удмуртии подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом.

- Жителя Удмуртии будут судить за избиение малолетних детей.

- Уроженец Удмуртии, 18-летний программист Сева Жидков, может попасть в рейтинг журнала Форбс 30 самых перспективных россиян до 30 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU