2020-04-24T15:06:32+03:00
Общество

Какая погода ждет ижевчан в выходные?

Синоптики сообщают, что осадки сохранятся
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии и Ижевске в предстоящие выходные пройдет дождь и снег. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Так, по данным сервиса Яндекс погода, в субботу 25 апреля, днем ожидается +3…+6 градусов, снег, ночью +5…+7 градусов, небольшой дождь.

В воскресенье, 26 апреля, днем воздух прогреется до +11…+14 градусов, ожидается небольшой дождь, ночью +5…+10 градусов, пасмурно.

По предварительным прогнозам, на следующей неделе будет тепло до +10 градусов, но почти каждый день ожидается дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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