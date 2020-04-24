Мужчину из Удмуртии осудят за растление 14-летней девочки

24 Апр 2020 2020-04-24T16:13:57+03:00

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В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя. Он обвиняется в растлении 14-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, мужчина пришел к дому, где жила семья с 14-летней девочкой. Он проник в комнату девочки через окно и напал на спящую потерпевшую. Высказывая угрозы убийством, мужчина совершил сексуальное насилие, после чего скрылся. Родители девочки вызвали полицию, - сообщает пресс-служба.

Личность злоумышленника была установлена в кротчайшие сроки, его задержали и заключили под стражу. Мужчина полностью признал вину в совершенном преступлении. В рамках расследования уголовного дела допрошены потерпевшая, свидетели, проведены экспертизы. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU