2020-04-25T12:14:20+03:00
Общество

Авто газозаправочную станцию в Ижевске закрыли из-за нарушений

Станцию закрыли после вмешательства прокурора
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Ижевске закрыли АГЗС из-за нарушений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- В ходе проверки АГЗС по улице Ухтомского прокурором были выявлены нарушения требований пожарной и промышленной безопасности. Так, заправка транспорта производилась с использованием резервуара со сжиженным углеводородным газом, установленным самовольно без соответствующего проекта. При этом станция находилась на расстоянии 4,6 метра, когда требуемая отдаленность должна составлять не менее 60 метров, - сообщает пресс-служба.

После месяца работы станции после вмешательства прокуратуры, владелец принял решение о ее закрытии. В отношении владельца станции возбуждены административные производства по статьям по ст.7.1 (самовольное занятие земельного участка), 9.1 (нарушение требований промышленной безопасности) и 20.4 (нарушение требований пожарной безопасности) кодекса России об административных правонарушениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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