Минздрав Удмуртии: на стационарном лечении в инфекционной больнице находится 231 человек

25 Апр 2020 2020-04-25T15:31:28+03:00

Новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки нет

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На утро 25 апреля в Удмуртии нет новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- Под наблюдением находится 429 человек, из них 62 детей, на стационарном лечении находится 231 человек, из них 16 детей, - говорится в сообщении.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 193 случая заражения коронавирусом, 19 человек выздоровели и четверо скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU