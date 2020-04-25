2020-04-25T15:31:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав Удмуртии: на стационарном лечении в инфекционной больнице находится 231 человек

Новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки нет
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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На утро 25 апреля в Удмуртии нет новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- Под наблюдением находится 429 человек, из них 62 детей, на стационарном лечении находится 231 человек, из них 16 детей, - говорится в сообщении.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 193 случая заражения коронавирусом, 19 человек выздоровели и четверо скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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