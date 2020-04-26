Усиление ветра ожидается в Ижевске 26 апреля

26 Апр 2020 2020-04-26T07:45:33+03:00

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С 9:00 до 19:00 в Ижевске ожидается усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр.

Жителям рекомендуют следить за новостями, закрыть окна в помещениях и воздержаться от дальних поездок на личном транспорте. Водителям советуют соблюдать скоростной режим, запастись топливом и выбирать место для стоянки транспорта вдали от деревьев и неустойчивых конструкций. Машину стоит укомплектовать тросом для буксировки и лопатой.

Также рекомендуется подготовить фонарик с батарейками или свечи на случай отключения электричества. Для решения вопросов по электроснабжению можно обращаться по телефону 8-800-50-50-115 .

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ИСТОЧНИК KP.RU