2020-04-27T07:56:40+03:00
Общество

Деятельность «Парков Ижевска» приостановлена судебными приставами

Срок - 10 дней
Инга Коган
Поделиться:
Амир ЗакировАмир Закиров
Изменить размер текста:

Деятельность АО «Парки Ижевска» приостановлена. Об этом сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по Удмуртии.

Установлено, что в декабре прошлого года Удмуртским транспортным прокурором в адрес организации было внесено представление об устранении нарушений законодательства о бюджете. Нарушение было связано с получением субсидии в счет компенсации проезда на водном транспорте льготным категориям граждан.

- В установленный предписанием срок организация не сообщила прокурору о результатах рассмотрения предписания, также не уведомила о дате и времени рассмотрения представления. Суд постановил АО «Парки Ижевска» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, и назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 10 суток, - сообщает пресс-служба.

Судебный пристав вручил представителю организации постановление о возбуждении исполнительного производства и пояснил, что, если требования не будут выполнены, руководству грозит административная и уголовная ответственность. По словам представителя, деятельность «Парков Ижевска» не ведется. Это подтвердил пристав, который выехал и посмотрел, работают ли сегодня парки.

К другим новостям:

Еще 5 новых случаев заболевших коронавирусом выявлено в Удмуртии

Уроженец Удмуртии программист Сева Жидков может попасть в рейтинг журнала «Форбс»

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Продукция «Ижстали» отвечает требованиям судостроителей
За неделю на двухнедельную самоизоляцию отправили почти 400 человек, приехавших в Ижевск из других регионов
Спасатели в Удмуртии помогли собаке выбраться из колодца
Деятельность «Парков Ижевска» приостановлена судебными приставами
Еще 5 новых случаев заболевших коронавирусом выявлено в Удмуртии
Туристов из Удмуртии вывезли из Индонезии
Пассажиры поездов в Ижевске будут обязаны указывать свои контакты
Более 500 человек пострадали в Удмуртии от укусов клещей
243 пациента лечатся в инфекционной больнице Ижевска на 26 апреля
Месячник по благоустройству начался в Ижевске
Мужчина погиб в Удмуртии из-за обрушения крыши
Усиление ветра ожидается в Ижевске 26 апреля
25 апреля в Удмуртии подтвердили 9 случаев заражения коронавирусом
Минздрав Удмуртии: на стационарном лечении в инфекционной больнице находится 231 человек
75-летнюю пенсионерку несколько дней разыскивают в Удмуртии
Певица Зара поздравила молодоженов из Удмуртии во время онлайн-свадьбы
Автомобильную газозаправочную станцию в Ижевске закрыли из-за нарушений
30 врачей Удмуртии самоизолируются в гостиницах Ижевска
До января 2021 года в Удмуртии не будут начисляться пени по платежам за капремонт
Министр образования Удмуртии рассказала, когда школьники уйдут на каникулы
Какой размер штрафов установили в Удмуртии за нарушение режима самоизоляции
В Малопургинской больнице Удмуртии сняли карантин
Мужчину из Удмуртии осудят за растление 14-летней девочки
Какая погода ждет ижевчан в выходные?
На 24 апреля в Удмуртии подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом
Житель Удмуртии подозревается в жестоком обращении с детьми
Уроженец Удмуртии программист Сева Жидков может попасть в рейтинг журнала «Форбс»