Деятельность «Парков Ижевска» приостановлена судебными приставами

27 Апр 2020 2020-04-27T07:56:40+03:00

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Деятельность АО «Парки Ижевска» приостановлена. Об этом сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по Удмуртии.

Установлено, что в декабре прошлого года Удмуртским транспортным прокурором в адрес организации было внесено представление об устранении нарушений законодательства о бюджете. Нарушение было связано с получением субсидии в счет компенсации проезда на водном транспорте льготным категориям граждан.

- В установленный предписанием срок организация не сообщила прокурору о результатах рассмотрения предписания, также не уведомила о дате и времени рассмотрения представления. Суд постановил АО «Парки Ижевска» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, и назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 10 суток, - сообщает пресс-служба.

Судебный пристав вручил представителю организации постановление о возбуждении исполнительного производства и пояснил, что, если требования не будут выполнены, руководству грозит административная и уголовная ответственность. По словам представителя, деятельность «Парков Ижевска» не ведется. Это подтвердил пристав, который выехал и посмотрел, работают ли сегодня парки.

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ИСТОЧНИК KP.RU