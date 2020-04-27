Продукция «Ижстали» отвечает требованиям судостроителей

27 Апр 2020 2020-04-27T11:09:51+03:00

Это подтвердил прошедший на заводе аудит

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Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») прошел аудит Российского морского регистра судоходства (РМРС). Аудиторы подтвердили, что выпускаемая заводом продукция в полной мере отвечает требованиям судостроительной отрасли.

Специалисты РМРС посетили электросталеплавильный и прокатный цеха, приняли участие в испытаниях металлопродукции из нержавеющих и теплоустойчивых марок стали, оценили возможности оборудования, применяемые технологии производства, компетенции персонала, эффективность функционирования системы менеджмента качества и системы учета и обслуживания средств измерений.

По итогам аудита отмечено, что технологии и производственный процесс «Ижстали» обеспечивают выполнение заказов судостроительных компаний с требуемым качеством. Регистр расширит область действия свидетельства признанного изготовителя, выданного заводу в 2018 году.

Российский морской регистр судоходства - одно из ведущих классификационных обществ мира, которое имеет право проверять производителей продукции для морского судостроения. Все производители материалов и изделий для отечественного судостроения обязаны проходить сертификацию РМРС.

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ИСТОЧНИК KP.RU