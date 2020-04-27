2020-04-27T12:45:13+03:00
Общество

Tele2 и фонд «Навстречу переменам» проведут антикризисный конкурс среди лидеров социального предпринимательства

Восемь победителей получат финансирование по 650 тыс. рублей
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В 2020 году в условиях пандемии задача социального предпринимателя – сохранить профессиональную команду, вовремя перестроить работу и найти новые источники финансирования. В ответ на этот запрос фонд «Навстречу переменам» и Tele2 проведет конкурс для руководителей некоммерческих организаций, которые намерены добиться устойчивости в турбулентные времена.

Если целью предыдущих конкурсов было найти новые таланты в сфере социального предпринимательства, то в изменившихся реалиях организаторы скорректировали подход. Они решили поддержать некоммерческие организации, которые уже продемонстрировали потенциал социального воздействия и доказали социальный эффект для благополучателей. Помощь таким организациям особенно важна в условиях неопределенности, связанной с социально-экономическими последствиями пандемии COVID-19.

Участвовать в конкурсе могут некоммерческие организации, лидеры которых являются полуфиналистами, финалистами и победителями конкурсов фонда «Навстречу переменам» с 2012 по 2019 год. С запуска конкурса консультационную, информационную, финансовую поддержку от фонда получили более 300 человек – именно они могут побороться за победу. Многие из них создали некоммерческие организации, которые эффективно работают для детей, родителей, специалистов сферы детства.

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Подать заявку на участие в конкурсе можно до 1 июня 2020 года на сайте фонда. В этом году эксперты и сотрудники фонда отберут для финала не более 15 участников. По его итогам 20-30 октября жюри определит восемь победителей, которые получат финансирование по 650 тыс. рублей. Всем полуфиналистам конкурса окажут поддержку в разработке антикризисной стратегии. Финалисты получат информационное сопровождение в регионе и консультационную помощь.

Конкурс будет проходить в несколько этапов, подробности – на сайте «Навстречу переменам».

Tele2 поддерживает благотворительный фонд «Навстречу переменам» с 2012 года. За пять лет работы организации его подопечные изменили к лучшему жизнь более 365 тысяч детей и подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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