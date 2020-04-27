2020-04-27T14:00:13+03:00
Происшествия

44-летняя ижевчанка перевела мошенникам почти 400 тысяч рублей

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В полицию обратилась 44-летняя ижевчанка с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

- Установлено, что женщине позвонила неизвестная и представилась сотрудником банка. Далее она сообщила о попытке перевода денег с карты потерпевшей и что кто-то пытается оформить на ее имя кредит. По указаниям звонившей женщина установила программу и якобы открыла безопасный счет, на который перевела все сбережения. Кроме того, думая, что предотвращает оформление кредита на свое имя на сумму 200 тысяч рублей, собственноручно его оформила и перевела деньги на «безопасный» счет, - сообщает пресс-служба.

Позже женщина перезагрузила телефон и обнаружила, что на счетах нет денег. На данный момент проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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