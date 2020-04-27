Что Глава Удмуртии подарил молодоженам во время первой в республике онлайн свадьбы

27 Апр 2020 2020-04-27T16:20:45+03:00

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Ирина Гатауллина рассказала в эфире радио «КП-Ижевск» (107,6 FM) (категория 12+), что они с мужем Альбертом долго готовились к свадьбе в онлайн формате.

Репетировали с родственниками, чтобы у них работала связь, настраивали звук. Усилия не прошли даром, так как к торжеству присоединилось много гостей, в том числе одноклассники Ирины, живущие в Башкортостане.

Что Александр Бречалов подарил молодоженам во время первой в Удмуртии онлайн свадьбы? 00:00 00:00

Во время трансляции молодоженов поздравил Глава Удмуртии Александр Бречалов. По словам Ирины, это было очень неожиданно и приятно. В подарок руководитель республики преподнес огромный букет и чайный сервиз. Подробнее о первой в Удмуртии свадьбе онлайн слушайте в подкасте.

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ИСТОЧНИК KP.RU