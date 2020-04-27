Водитель трактора из Удмуртии погиб в ДТП в Башкирии

27 Апр 2020 2020-04-27T16:57:05+03:00

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В Башкирии 25 апреля произошло смертельное ДТП с участием водителя из Удмуртии. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях начальник УГИБДД МВД по Башкортостану Динар Гильмутдинов.

- В Аскинском районе на 3 километре дороги Кунгак-Кунгакбаш 56-летний житель Удмуртии, водитель трактора, ехал по грунтовой дороге, предназначенной для обслуживания нефтяных скважин, не справился с управлением и допустил опрокидывание трактора, - написал начальник ведомства.

В результате ДТП водитель и его 42-летний пассажир скончались на месте. По факту ДТП идет разбирательство.

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ИСТОЧНИК KP.RU