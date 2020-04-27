Количество заказов SIM-карт Tele2 в Удмуртии с доставкой на дом увеличилось в 4 раза

27 Апр 2020 2020-04-27T16:57:57+03:00

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С 1 по 20 апреля количество SIM-карт Tele2 в Удмуртии, купленных с доставкой на дом, выросло на 390% по сравнению с аналогичным периодом марта. Это объясняется тем, что в период самоизоляции клиенты компании отдают предпочтение покупкам в онлайн-режиме. Рост количества продаж SIM-карт с доставкой наблюдается во всех регионах присутствия оператора.

Заказ нового номера можно оформить онлайн в интернет-магазине Tele2. Курьер бесплатно привезет SIM-карту домой, а абонент может пройти простую и удобную процедуру саморегистрации или заключить бумажный договор. При заказе SIM-карт клиенты отдают предпочтение тарифным планам с большим объемом интернет-трафика. Так, с начала года лидером по количеству подключений в интернет-канале остается «Мой онлайн».

В начале апреля Tele2 дополнила тарифы новыми предложениями, соответствующими потребностям каждого абонента, стилю жизни и его интересам. Помимо оптимального соотношения минут и гигабайтов, клиент может выбрать подписки на популярные разделы приложения Tele2 TV: «Амедиатеку», Ivi или START, бесплатное пользование сервисом оператора «Звук», подписки на онлайн-кинотеатры Wink и Okko, видеосервис MEGOGO. Также абонентам доступен безлимит на Youtube, онлайн-уроки английского, скидки на такси и доставку еды, дополнительные пакеты интернета и многое другое.

*Иви, СТАРТ, Винк, Окко, МЕГОГО, *ЮТуб

ИСТОЧНИК KP.RU