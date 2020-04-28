2020-04-28T10:35:03+03:00
Общество

Депутат Госдумы предложил компенсировать москвичам, которые находятся на самоизоляции, парковочные абонементы

Правда, планируют вернуть только часть стоимости
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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Большинство москвичей из-за введенного режима самоизоляции не могут пользоваться парковочными абонементами, которые оплачивали ранее. В связи с этим депутат Госдумы Василий Власов предложил компенсировать часть стоимости абонементов. Об этом сообщает RT на русском.

- Справедливой компенсацией будет возмещение стоимости абонемента в размере 20% лицам, которые не пользовались данным абонементом в течение действия особого режима на территории Москвы,- цитирует RT депутата.

Ранее в Удмуртии с 1 апреля глава региона приостановил действие льготных проездных из-за введенного режима самоизоляции. Но что делать, если жители уже оплатили проездной? Можно ли перенести деньги на май или вернуть? Разбиралась «Комсомолка».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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