Депутат Госдумы предложил компенсировать москвичам, которые находятся на самоизоляции, парковочные абонементы

28 Апр 2020 2020-04-28T10:35:03+03:00

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Большинство москвичей из-за введенного режима самоизоляции не могут пользоваться парковочными абонементами, которые оплачивали ранее. В связи с этим депутат Госдумы Василий Власов предложил компенсировать часть стоимости абонементов. Об этом сообщает RT на русском.

- Справедливой компенсацией будет возмещение стоимости абонемента в размере 20% лицам, которые не пользовались данным абонементом в течение действия особого режима на территории Москвы,- цитирует RT депутата.

Ранее в Удмуртии с 1 апреля глава региона приостановил действие льготных проездных из-за введенного режима самоизоляции. Но что делать, если жители уже оплатили проездной? Можно ли перенести деньги на май или вернуть? Разбиралась «Комсомолка».

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ИСТОЧНИК KP.RU