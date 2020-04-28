Жительницу Удмуртии обвиняют в убийстве мужа

28 Апр 2020 2020-04-28T11:18:14+03:00

Между ними произошла ссора

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В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 49-летней местной жительницы, которую обвиняют в убийстве мужа. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, 23 апреля супруги выпивали. После этого между ними произошла ссора, в ходе которой женщина ударила мужа ножом в шею. В результате полученного ранения мужчина скончался в больнице, - сообщает пресс-служба.

Женщину задержали сотрудники Росгвардии, следователи осмотрели место происшествия. При этом следователям стало известно, что женщина не раз наносила ножовые ранения мужу и привлекалась к уголовной ответственности.

На данный момент злоумышленница находится под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU