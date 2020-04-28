27 апреля в Ижевске водители сбили сразу двух пешеходов
В Ижевске 27 апреля сбили сразу двух пешеходов. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
Так, по улице Автозаводская водитель машины «Лада-Ларгус», 26-летний молодой человек, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 76-летнего мужчину. Вечером того же дня на улице Карла Маркса34-летний водитель машины «Лада-Иксрей» сбил 20-летнего пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе.
В результате ДТП оба мужчины получили травмы, их отвезли в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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