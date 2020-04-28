27 апреля в Ижевске водители сбили сразу двух пешеходов

28 Апр 2020 2020-04-28T13:38:31+03:00

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В Ижевске 27 апреля сбили сразу двух пешеходов. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Так, по улице Автозаводская водитель машины «Лада-Ларгус», 26-летний молодой человек, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 76-летнего мужчину. Вечером того же дня на улице Карла Маркса34-летний водитель машины «Лада-Иксрей» сбил 20-летнего пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате ДТП оба мужчины получили травмы, их отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU