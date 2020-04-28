Под предлогом заработка ижевчанин потерял более 400 тысяч рублей

28 Апр 2020 2020-04-28T14:19:41+03:00

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В полицию Ижевска обратился 41-летний местный житель с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Мужчина с целью заработать зарегистрировался на одном из сайтов и указал свои контакты. Позже ему позвонил неизвестный и представился брокером, далее он сообщил, что на первоначальном этапе будет помогать. Злоумышленник рассказал, чтобы участвовать в торгах, нужно сделать взнос в размере 30 тысяч рублей. Потерпевший перевел деньги, позже звонивший сообщил, что внесенный взнос приносит прибыль и нужно сделать еще один перевод, - сообщает пресс-служба.

В итоге под различными предлогами ижевчанин перевел злоумышленникам 435 тысяч рублей. На данный момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU