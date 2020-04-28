2020-04-28T16:46:43+03:00
Общество

Герои Удмуртии: более 700 человек прислали фото своих ветеранов для трансляции на экранах Ижевска

Фотографии и истории принимаются до 30 апреля
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Менее чем за неделю более 60 жителей Удмуртии решили принять участие в уникальной акции памяти, приуроченной к юбилею Великой Победы. Они выложили на своих страницах в социальных сетях фотографии своих предков – участников Великой Отечественной войны, ветеранов тыла, детей войны – сопроводив публикацию официальных хештегом акции – #ЛицаПобедыИжевск.

С учетом фото, присланных ранее в специальный альбом «Лица Победы», число участников акции уже превысило отметку в 720 человек. Среди них можете быть и вы, однако важно успеть – снимки и истории принимаются до 30 апреля включительно.

Для этого нужно выполнить всего несколько простых действий:

- разместить в соцсетях фотографию* своего героя;

- добавить описание (ФИО, годы жизни, звание, фронт, завод и т.д.);

·- сопроводить запись хештегом #ЛицаПобедыИжевск.

Напомним, что к 9 мая рекламные агентства нашего города – «ИМТВ.групп», «Аренда групп», «Комос-Медиа» – запускают необычную акцию памяти. В День Победы компании разместят на своих площадках фотографии героев Удмуртии – прошедших войну предков нынешних жителей. По сути, это та же акция, что и легендарный «Бессмертный полк», но проходящая в новом формате. Фотографии будут транслироваться на экране ТЦ «Сигма», на мониторах в общественном транспорте, на светодиодных экранах по всему городу.

Мы сами соберем все фотографии и на их основе сделаем видеоклип для трансляции на городских рекламных экранах. В течение всего праздничного 9 мая портреты ваших ветеранов будут на экранах Ижевска.

*Публикуя фотографии с хештегом #ЛицаПобедыИжевск, пользователи дают согласие на их использование в проекте «Лица Победы на экранах города».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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