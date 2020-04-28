23-летнего в Ижевске задержали по подозрению в незаконном хранении наркотиков
В Ижевске полицейские задержали 23-летнего местного жителя по подозрению в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- Злоумышленник был задержан в Первомайском районе, полицейским он пояснил, что купил наркотик в интернете, закладку забрал недалеко от места задержания. Оказалось, что молодой человек был ранее судим за грабеж, - сообщает пресс-служба.
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «незаконное хранение наркотических средств».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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