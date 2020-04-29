Дачные маршруты вновь откроются в Удмуртии

29 Апр 2020 2020-04-29T06:32:59+03:00

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С 1 мая в Удмуртии после зимнего периода вновь начнут курсировать дачные маршруты. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Изменения также коснутся и круглогодичных пригородных маршрутов. Это коснется автобусов под номерами 356, 317, 373. Они также обслуживают некоторые садовые массивы. С 30 апреля возобновляет работу маршрут №358. Со временным расписанием с 1 по 5 мая можно ознакомиться на сайте ИПОПАТ. С 6 мая ожидаются изменения в графике движения сезонных маршрутов.

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ИСТОЧНИК KP.RU