Дачные маршруты вновь откроются в Удмуртии
С 1 мая в Удмуртии после зимнего периода вновь начнут курсировать дачные маршруты. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Изменения также коснутся и круглогодичных пригородных маршрутов. Это коснется автобусов под номерами 356, 317, 373. Они также обслуживают некоторые садовые массивы. С 30 апреля возобновляет работу маршрут №358. Со временным расписанием с 1 по 5 мая можно ознакомиться на сайте ИПОПАТ. С 6 мая ожидаются изменения в графике движения сезонных маршрутов.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Сразу на пяти участках в Удмуртии начался ремонт дороги
Крановщик в Удмуртии нарушил требования охраны труда, в результате чего погиб человек
По состоянию на 28 апреля в Удмуртии выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»