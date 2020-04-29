Животные из ижевского зоопарка примут участие в Чемпионате Европы по футболу

29 Апр 2020 2020-04-29T07:34:00+03:00

Турнир пройдет уже эти летом

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Зоо-спортсмены из Ижевска в составе российской сборной примут участие в Чемпионате Европы по футболу. Турнир пройдет уже этим летом в Красноярске, сообщает пресс-служба Новосибирского зоопарка.

Альтернативные соревнования решили провести директоры зверинцев в связи с переносом «человеческого» Чемпионата Европы по футболу-2020. Участие в турнире уже подтвердили команды зоопарков Чехии, Англии, Швейцарии, Австрии и Франции.

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ИСТОЧНИК KP.RU