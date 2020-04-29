2020-04-29T08:03:16+03:00
Общество

«Т Плюс дарит тепло»: участникам Великой Отечественной войны в Удмуртии начислят на лицевые счета по 1000 рублей

Акция, посвященная 75-летию Победы, пройдет в 16 регионах страны
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В Удмуртии зачислят по тысяче рублей на лицевые счета клиентов, являющихся участниками и инвалидами Великой Отечественной войны, а также бывшим узникам концлагерей. Это сделают филиалы АО «ЭнергосбыТ Плюс» и ПАО «Т Плюс» в рамках социальной акции «Т Плюс дарит тепло», посвященную 75-летию Победы. Акцию проводит ПАО «Т Плюс» во всех регионах присутствия.

Подарочную сумму клиенты (из перечисленных категорий) увидят в квитанции за апрель. Так компании планируют поблагодарить людей, сражавшихся за Родину, а также восстанавливавших страну после войны.

- Без преувеличения в памяти каждой семьи нашей страны есть своя страничка о той войне. И важно не только помнить о тех, кто завоевал Победу, но и оказывать им реальную помощь – отметил директор Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Денис Детинкин, комментируя это мероприятие - Для компании важно сказать спасибо старшему поколению. Мы не просто заботимся о клиентах, в числе которых не мало ветеранов, но и чтим традиции, а также бережно храним историю.

Акция «Т Плюс дарит тепло» проводится на территории 16 регионов присутствия компании. Участниками акции станут жители Удмуртской Республики, а также Владимирской, Ивановской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской областей, Пермского края, республик Мордовии, Чувашии, Марий Эл и Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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