2020-04-29T09:13:53+03:00
Общество

Остаемся на связи: как Tele2 помогает абонентам в период пандемии коронавируса?

Компания приняла ряд антикоронавирусных мер
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По решению Минкомсвязи мобильный оператор Tele2 относится к непрерывно действующим организациям, обеспечивающим доступность мобильной связи и сервисов. На днях компания провела онлайн-конференцию для представителей более 20 СМИ Приволжья. Оператор поделился итогами первого месяца работы в режиме самоизоляции и рассказал о принятых антикоронавирусных решениях, направленных на поддержку абонентов.

- Жизнь поменялась, - открыл конференцию Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2. Еще месяц назад мы думали, как было бы здорово проводить больше времени с семьей. И вот сейчас мы все дома, на самоизоляции. И многие, наверное, думают обратное – “Как здорово было бы всё вернуть и работать в прежнем режиме”. В этом отношении Tele2 соблюдает баланс. С одной стороны, мы продолжаем свою деятельность - продолжаем предоставлять населению качественные услуги связи, с другой стороны, большая часть «офлайновых» бизнес-процессов была переведена в онлайн, и мы стали работать в совершенно новом для себя формате. Это сложнее, требует намного больше времени, но это новый опыт, и он нам тоже интересен».

Например, розничная сеть Tele2 продолжает свою работу в штатном режиме. Большая часть салонов открыта с учетом всех требований Роспотребнадзора. Однако трафик в салоны серьезно снизился по логичным причинам – передвижения по городу для жителей Удмуртии ограничены. На этом фоне оператор активно развивает онлайн-канал продаж, дополняя сервис новыми возможностями. Так, география бесплатной курьерской доставки из интернет-магазина расширена и теперь получить комплект подключения прямо домой и в самые короткие сроки могут не только ижевчане, но и жители еще 15 населенных пунктов, включая отдаленные районы республики. Сам процесс оформления SIM-карты тоже стал проще и быстрее – при желании абонента система автоматически подгружает сведения о клиенте с портала «Госуслуги», что облегчает заполнение онлайн-формы и исключает внесение ошибочных данных. В результате комплекса принятых мер количество онлайн-подключений к Tele2 в апреле текущего года выросло втрое – пользователи оценили решения оператора и активно заказывают SIM-карты через интернет-магазин.

На онлайн-предложения переориентирована и программа лояльности оператора «Больше». Теперь вместо скидок в рестораны и в боулинг абоненты Tele2 могут бесплатно обучиться полезным навыкам, купить пиццу и суши со скидкой или получить подписку в подарок в онлайн-кинотеатр.

Информация для Ижевска

Для абонентов всех мобильных операторов без исключения Tele2 открыла «Дом по другим правилам». Это единое цифровое пространство, где собран совершенно бесплатный контент на любой вкус. Образовательные и развлекательные эфиры, «живые» концерты, виртуальные встречи и свидания – искусственный интеллект Миа поможет составить индивидуальное расписание на неделю с учетом интересов и графика свободного времени – а от вас потребуется только #оставатьсядома, чтобы проводить время на самоизоляции с пользой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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