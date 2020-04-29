Прямой эфир: глава Удмуртии расскажет, как пройдут майские праздники в режиме самоизоляции
29 апреля Александр Бречалов рассказал о новых мерах, которые ждут жителей Удмуртии в майские праздники в связи с ситуацией по коронавирусу. Кроме этого, он сообщил новые данные по заболевшим. Так, самому младшему, который заразился коронавирусом, всего 1 год, самому старшему - 91 год.
Напомним, по данным на 29 апреля в Удмуртии выявлено еще 10 новых случаев заражения коронавирусом, всего зарегистрировано 228 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой инфекцией, 28 выздоровели, 8 летальных случаев (подробности).
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Коронавирус в Удмуртии: Александр Бречалов рассказал, как мы будем жить в майские праздники .
ИСТОЧНИК KP.RU
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