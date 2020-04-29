19-летнего «телефонного террориста» из Ижевска будут судить

29 Апр 2020 2020-04-29T16:35:07+03:00

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В Удмуртии прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего ижевчанина. Его подозревали в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- В мае 2019 года молодой человек с уличного таксофона позвонил в дежурную часть одного из отделений полиции и сообщил о готовящемся взрыве в многоквартирном доме села Вараксино. Спустя время личность злоумышленника установили, но он скрывался от полиции. В итоге его объявили в розыск, - сообщает пресс-служба.

После задержания молодому человеку предъявили обвинение. Теперь его ждет наказание до трех лет ограничения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU