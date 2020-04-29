2020-04-29T16:35:07+03:00
Происшествия

19-летнего «телефонного террориста» из Ижевска будут судить

Он сообщил о ложном готовящемся взрыве
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Удмуртии прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего ижевчанина. Его подозревали в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- В мае 2019 года молодой человек с уличного таксофона позвонил в дежурную часть одного из отделений полиции и сообщил о готовящемся взрыве в многоквартирном доме села Вараксино. Спустя время личность злоумышленника установили, но он скрывался от полиции. В итоге его объявили в розыск, - сообщает пресс-служба.

После задержания молодому человеку предъявили обвинение. Теперь его ждет наказание до трех лет ограничения свободы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Белый медведь из зоопарка Удмуртии убил медведицу, которую привезли ему из Красноярска.

- Двухлетний мальчик получил травмы в ДТП на трассе Удмуртии.

- Ижевчанин подозревается в хищении крупной суммы с использованием топливных карт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Обязательный масочный режим вводится с 30 апреля в Удмуртии
Среди заразившихся коронавирусом в Удмуртии есть годовалый ребенок
Прямой эфир: глава Удмуртии расскажет, как пройдут майские праздники в режиме самоизоляции
29 апреля на Центральной площади в Ижевске проверили состояние светомузыкального фонтана после зимы
Депутаты Гордумы Ижевска передали 5000 масок женским консультациям
Ветеринар из Ижевска рассказала, как помочь домашним животным, страдающим кожными болезнями
19-летнего «телефонного террориста» из Ижевска будут судить
Белый медведь из зоопарка Удмуртии убил медведицу, которую привезли ему из Красноярска
Ижевчанин подозревается в хищении более 390 тысяч рублей с использованием топливных карт
Двухлетний мальчик получил травмы в ДТП на трассе Удмуртии
Ижевчанам, которые живут в пригородных поселках, разрешат въезжать в город по перекрытым участкам
До 15 лет лишения свободы грозит ижевчанину за убийство знакомой
6 мая в Ижевске начнутся гидравлические испытания теплосетей
29 апреля в Удмуртии выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом и еще два человека скончались
Остаемся на связи: как Tele2 помогает абонентам в период пандемии коронавируса?
В майские праздники пройдут массовые проверки водителей
«Т Плюс дарит тепло»: участникам Великой Отечественной войны в Удмуртии начислят на лицевые счета по 1000 рублей
Животные из ижевского зоопарка примут участие в чемпионате Европы по футболу
Суд по делу о хулиганстве российского чиновника в ижевском аэропорту перенесли
450 тысяч литров дезраствора ушло на обработку улиц Ижевска в период пандемии коронавируса
Дачные маршруты вновь откроются в Удмуртии
Какие меры поддержки для потерявших работу после 1 марта действуют в Удмуртии?