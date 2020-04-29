2020-04-29T16:57:17+03:00
Общество

Ветеринар из Ижевска рассказала, как помочь домашним животным, страдающим кожными болезнями

А также уточнила из-за чего могут появляться болезни
ВАХРУШЕВА Ксения
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Животные, как и люди страдают аллергиями и кожными болезнями. Об этом в эфире радио «КП-Ижевск» (107,6 FM, 12+) рассказала ветеринарный врач клиники «Гуффи» Екатерина Морозова.

Ветеринарный врач из Ижевска рассказала. как помочь домашнему питомцу, страдающему кожными болезнями

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Чаще всего встречаются кожные болезни, вызванные паразитами, реже наблюдаются аллергические реакции, атопический дерматит и грибковые поражения кожи. Владельцу питомца стоить бить тревогу, если животное активно чешется. Кошки могут слишком интенсивно вылизывать себя, в этих местах шерсть обильно выпадает или становится тонкой и короткой.

При сильном зуде на коже появляются эрозии и даже язвы. Кожные болезни не только ухудшают качество жизни питомцев, некоторые из них передаются человеку, например, лишай и чесотка, вызванная клещом. Как распознать болезнь вовремя и не заразиться самому, слушайте в нашем подкасте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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