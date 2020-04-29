Ветеринар из Ижевска рассказала, как помочь домашним животным, страдающим кожными болезнями

29 Апр 2020 2020-04-29T16:57:17+03:00

А также уточнила из-за чего могут появляться болезни

Изменить размер текста: A A

Животные, как и люди страдают аллергиями и кожными болезнями. Об этом в эфире радио «КП-Ижевск» (107,6 FM, 12+) рассказала ветеринарный врач клиники «Гуффи» Екатерина Морозова.

Ветеринарный врач из Ижевска рассказала. как помочь домашнему питомцу, страдающему кожными болезнями 00:00 00:00

Чаще всего встречаются кожные болезни, вызванные паразитами, реже наблюдаются аллергические реакции, атопический дерматит и грибковые поражения кожи. Владельцу питомца стоить бить тревогу, если животное активно чешется. Кошки могут слишком интенсивно вылизывать себя, в этих местах шерсть обильно выпадает или становится тонкой и короткой.

При сильном зуде на коже появляются эрозии и даже язвы. Кожные болезни не только ухудшают качество жизни питомцев, некоторые из них передаются человеку, например, лишай и чесотка, вызванная клещом. Как распознать болезнь вовремя и не заразиться самому, слушайте в нашем подкасте.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- 19-летнего «телефонного террориста» из Ижевска будут судить.

- Как контролируются границы в период карантина и что проверяют у въезжающих в Ижевск?

ИСТОЧНИК KP.RU