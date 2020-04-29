Ветеринар из Ижевска рассказала, как помочь домашним животным, страдающим кожными болезнями
Животные, как и люди страдают аллергиями и кожными болезнями. Об этом в эфире радио «КП-Ижевск» (107,6 FM, 12+) рассказала ветеринарный врач клиники «Гуффи» Екатерина Морозова.
Ветеринарный врач из Ижевска рассказала. как помочь домашнему питомцу, страдающему кожными болезнями
Чаще всего встречаются кожные болезни, вызванные паразитами, реже наблюдаются аллергические реакции, атопический дерматит и грибковые поражения кожи. Владельцу питомца стоить бить тревогу, если животное активно чешется. Кошки могут слишком интенсивно вылизывать себя, в этих местах шерсть обильно выпадает или становится тонкой и короткой.
При сильном зуде на коже появляются эрозии и даже язвы. Кожные болезни не только ухудшают качество жизни питомцев, некоторые из них передаются человеку, например, лишай и чесотка, вызванная клещом. Как распознать болезнь вовремя и не заразиться самому, слушайте в нашем подкасте.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- 19-летнего «телефонного террориста» из Ижевска будут судить.
- Как контролируются границы в период карантина и что проверяют у въезжающих в Ижевск?
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»