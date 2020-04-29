2020-04-29T17:18:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Депутаты Гордумы Ижевска передали 5000 масок женским консультациям

В рамках проекта «Забота о будущем» такую поддержку получат все крупные больницы города
Анастасия Захарова
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Фото: Анастасия ЗахароваФото: Анастасия Захарова
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Депутаты Городской думы Ижевска организовали проект «Забота о будущем». Самым крупным женским консультациям города подарят медицинские маски, чтобы беременные женщины не подвергали себя риску в больницах.

- Забота о материнстве и детстве - в приоритете социальной политики государства. Сегодня, в период пандемии коронавирусной инфекции, как никогда важно поддерживать беременных женщин. Поэтому депутаты Гордумы запустили акцию «Забота о будущем». И сегодня трем самым крупным женским консультациям мы подарили 5000 масок, - рассказал председатель Городской думы Ижевска Олег Гарин.

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Выдавать маски будут на входе в больницы. При этом, по словам медиков, такого количества средств защиты хватит надолго.

- Средства индивидуальной защиты - это эффективная мера для профилактики заражения коронавирусной инфекцией. И конечно, в них нуждаются не только медицинские работники, а также наши пациенты из категории риска, например, беременные женщины. Поэтому эта помощь для нас очень важна и нужна. Мы благодарны «Единой России», благодарны Гордуме Ижевска за оказанную помощь, - говорит Инна Грачева, главный врач ГКБ №6.

Также, по словам Олега Гарина, депутаты Гордумы организуют и другие акции. Например, участвуют в проекте «ПоддЕРжка», в рамках которого нуждающиеся семьи обеспечивают продуктовыми наборами. Также недавно депутаты отказались от средств, предусмотренных на освещение деятельности депутатов в СМИ, в пользу детских садов и школ города. Более 2 млн рублей направят на проведение профилактических мероприятий по борьбе с коронавирусом в социальных учреждениях города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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