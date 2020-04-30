Для больных коронавирусом в Удмуртии подготовят 1200 койко-мест
Уже 935 койко-мест подготовили в Удмуртии для больных новой коронавирусной инфекцией. В ближайшее время – в течение мая – эту цифру доведут до 1100-1200. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире, который прошел 29 апреля.
- Мы перевыполнили поручение Минздрава России по развертыванию койко-мест. Вместо 751 койки мы подготовили 935. Из них 580 обеспечены кислородом, вместо 263 рекомендованных. В пяти медицинских учреждениях полностью завершены работы по кислородоснабжению. В 4 организациях полностью проведен запланированный ремонт, - подчеркнул Александр Бречалов.
По его словам, это означает, что система здравоохранения республики полностью готова к любому развитию событий.
Кроме этого, в Завьяловскую районную больницу купили компьютерный томограф, его скоро привезут. Такие же аппараты получат ГКБ №8, ГКБ №2 и Республиканская клиническая инфекционная больница. Сейчас идет подготовка помещений для их установки.
- Мы понимаем важность оснащения современным оборудованием наших лабораторий и усиление оборудованием и техникой скорой помощи. Это все тоже у нас в планах, сказал Бречалов.
Ранее стало известно, что среди заразившихся коронавирусом в Удмуртии есть годовалый ребенок, а также 42 человека в возрасте 18-29 лет.
К другим новостям:
19-летнего «телефонного террориста» из Ижевска будут судить
Ижевчанам, которые живут в пригородных поселках, разрешат въезжать в город по перекрытым участкам
6 мая в Ижевске начнутся гидравлические испытания теплосетей
Коронавирус в Удмуртии: Александр Бречалов рассказал, как мы будем жить в майские праздники .
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»