Картошку и лук пристали вместо видеокарты жителю Ижевска

30 Апр 2020 2020-04-30T05:50:41+03:00

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39-летний житель Ижевска решил купить видеокарту за 20 000 рублей по интернету – это в три раза дешевле, чем в магазинах города. Написал продавцу, договорился о предоплате в размере 10 тысяч рублей. Оставшуюся сумму он должен был оплатить после получения товара.

Спустя неделю ижевчанин получил посылку. Но вместо карты там лежали несколько картофелин и луковицу. Он сразу же обратился в полицию.

- Сумма ущерба составила 10 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ («Мошенничество»), - сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

В ходе расследования уголовного дела ижевские полицейские совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Ставропольскому краю установили и задержали подозреваемую в совершении преступления. Ей оказалась 26-летняя жительница Минеральных вод.

Сейчас уголовное дело передано для дальнейшего расследования в отдел МВД России по Минераловодскому городскому округу.

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ИСТОЧНИК KP.RU