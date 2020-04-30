Группу лиц будут судить в Удмуртии за незаконный оборот наркотиков и отмывание денег

30 Апр 2020 2020-04-30T11:13:04+03:00

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В Удмуртии направлено в суд уголовное дело в отношении группы лиц, которые обвиняются в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Установлено, что с февраля по август 2019 года 23-летний ижевчанин-курьер привозил из других регионов наркотики для дальнейшего распространения в Удмуртии. Молодой человек расфасовывал наркотики и путем закладок передавал двоим 36-летним жителям Азербайджана, которые распространяли их дальше, - сообщает пресс-служба.

В ходе личного досмотра, осмотра местности и обысков в квартирах задержанных было обнаружено и изъято около 500 граммов наркотиков. Также была установлено причастность ижевчанина к отмыванию денег. Он получал вознаграждение за реализацию наркотиков через систему криптовалют, которое в дальнейшем конвертировал в рубли и перечислял на свой счет. Так, сумма составила почти 1,1 млн рублей.

На данный момент злоумышленники находятся под стражей. Уголовное дело передано в суд. Теперь мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU