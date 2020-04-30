Двух директоров магазинов в Ижевске оштрафовали на нарушение санитарного законодательства

30 Апр 2020 2020-04-30T14:05:32+03:00

В магазинах не велся контроль температуры персонала, и не было дезинфицирующих средств

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В Ижевске полицейские составили протоколы об административном правонарушении в отношении двух директоров магазинов по продаже алкоголя. Они нарушили санитарное законодательство в рамках распоряжение главы республики о введении режима повышенной готовности.

- В магазинах не было дезинфицирующих средств для обработки рук и уборки помещений, документации, подтверждающей контроль температуры у сотрудников и графика проветривания, - сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Суд назначил им наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, что в период майских праздников сотрудниками полиции будут организованы дополнительные мероприятия по пресечению фактов незаконной реализации алкоголя, в том числе ночью.

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ИСТОЧНИК KP.RU