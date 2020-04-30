2020-04-30T16:26:10+03:00
Происшествия

Ижевчанин в наркотическом опьянении убил знакомого

Расследование уголовного дела завершено
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- Установлено, что 9 февраля обвиняемый пришел в гости к 25-летнему знакомому. Мужчины употребили наркотики, после чего между ними произошла ссора. Обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего в шею ножом и осколком стеклянного графина, затем скрылся с места преступления, - сообщает пресс-служба.

В результате полученных ранений потерпевший скончался. 11 февраля тело обнаружил хозяин арендованной квартиры. Личность злоумышленника установлена в кратчайшие сроки, на данный момент мужчина находится под стражей.

В ходе расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, проведены очные ставки и экспертизы. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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