2020-04-30T16:57:57+03:00
Общество

Абоненты Tele2 могут брать SIM-карты в салонах самостоятельно

Компания подключила бесконтактное подключение к своей сети
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Tele2 запустила бесконтактное подключение к своей сети в салонах связи. При необходимости клиент может зайти в точку продаж и без участия продавца выбрать номер, взять SIM-карту и активировать ее самостоятельно. Услуга доступна во всех регионах присутствия оператора.

Министерство связи России отнесло операторов к непрерывно действующим организациям, которые оказывают критически важные для населения услуги. Поэтому 80% салонов связи и модулей продолжают работу в период карантина и открыты для клиентов. При этом компания выполняет все рекомендации специалистов по защите от коронавируса: продавцам выдают одноразовые медицинские маски и антисептики для рук, в салонах связи нанесены разграничительные линии, которые обеспечивают необходимую социальную дистанцию.

В период пандемии очень важно оставаться на связи с родными, близкими, друзьями и коллегами. Поэтому во всех регионах присутствия оператор запустил возможность самообслуживания в салонах связи. В розничной сети Tele2 клиент может без контакта с продавцом выбрать номер, взять бесплатно SIM-карту и активировать ее дома.

Оператор напоминает, что оформить новый номер можно не только в салоне связи, но и онлайн с доставкой. Новые реалии спровоцировали резкий рост заказов в интернет-магазине Tele2. Так, в апреле количество SIM-карт Tele2, отправленных курьерами на дом, в регионах Приволжья выросло более чем в четыре раза по сравнению мартом. Наибольший рост зафиксирован в Нижегородской и Самарской областях, Татарстане и Удмуртии. Курьеры бесплатно доставляют заказы домой, а клиенты могут пройти простую саморегистрацию или заключить бумажный договор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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