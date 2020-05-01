Выигравшая «Порно-оскар» ижевчанка встречается с участницей шоу «Холостяк»
Яркий роман вспыхнул между порноактрисой Джиа Лиссой и участницей украинского проекта «Холостяк-8», моделью Ольгой Литвиненко. Так, недавно уроженка Ижевска опубликовала видео с возлюбленной, дополнив его трогательной подписью.
фото: соцсети героя публикации
- Любовь спасет мир! Я очень скучаю по своей девочке Ольге, она на карантине в Киеве, а я на Бали... Надеюсь, скоро все будет хорошо, и мы встретимся снова — она научит меня любить! Она удалила свой Instagram на некоторое время - написала Джиа Лисса в своем инстаграме.
фото: соцсети героя публикации
Напомним, что недавно Джиа Лисса стала участницей шоу сразу на трех популярных каналах: российского сегмента YouTube – «А поговорить?» (814 тыс. подписчиков), «Редакция» (805 тыс.) и «Данила Поперечный» (2,7 млн). Кроме того, она получила престижный в индустрии «для взрослых» «Порно-Оскар» (Подробности).
*инстаграм, ютуб
Холостяк (18+)
ИСТОЧНИК KP.RU
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