Выигравшая «Порно-оскар» ижевчанка встречается с участницей шоу «Холостяк»

1 Май 2020 2020-05-01T12:40:55+03:00

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Яркий роман вспыхнул между порноактрисой Джиа Лиссой и участницей украинского проекта «Холостяк-8», моделью Ольгой Литвиненко. Так, недавно уроженка Ижевска опубликовала видео с возлюбленной, дополнив его трогательной подписью.

фото: соцсети героя публикации

- Любовь спасет мир! Я очень скучаю по своей девочке Ольге, она на карантине в Киеве, а я на Бали... Надеюсь, скоро все будет хорошо, и мы встретимся снова — она научит меня любить! Она удалила свой Instagram на некоторое время - написала Джиа Лисса в своем инстаграме.

фото: соцсети героя публикации

Напомним, что недавно Джиа Лисса стала участницей шоу сразу на трех популярных каналах: российского сегмента YouTube – «А поговорить?» (814 тыс. подписчиков), «Редакция» (805 тыс.) и «Данила Поперечный» (2,7 млн). Кроме того, она получила престижный в индустрии «для взрослых» «Порно-Оскар» (Подробности).

*инстаграм, ютуб

Холостяк (18+)

ИСТОЧНИК KP.RU