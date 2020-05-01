Ижевчан просят опознать мужчину, попавшего в больницу с признаками инсульта
Ижевчан просят опознать мужчину, попавшего в больницу с признаками инсульта. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18», 1 мая он был доставлен в больницу с улицы Халтурина.
- На вид около 55 лет, одет в темную куртку, светлый свитер, темные джинсы, - сообщает ПСО «Регион 18».
Мужчина не может назвать себя и не имеет при себе документов.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о данном мужчине, просят сообщать по телефону горячей линии ООУР «ПСО РЕГИОН 18»: 89511952971
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ИСТОЧНИК KP.RU
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