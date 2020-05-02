Более 800 жителей Удмуртии с начала сезона покусали клещи

2 Май 2020 2020-05-02T08:56:38+03:00

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С начала сезона в Удмуртии с жалобами на присасывание клещей обратилось 844 человека, в том числе 218 детей. Об этом сообщает республиканский Роспотребнадзор.

Больше всего обращений зарегистрировано в Ижевске – клещи покусали 400 человек, что составляет 47,4% от вех случаев. 121 случай зафиксирован Можге (14,3%), 47 случаев – в Воткинске (5,6%). Также пострадали 29 жителей Игринского района, 23 жителя Малопургинского района, 21 житель Увинского района и 20 жителей Воткинского района.

608 клещей исследованы в лаборатории на наличие возбудителя клещевого энцефалита – носителей оказалось 10. 440 клещей исследовано на наличие возбудителя клещевого боррелиоза, заражено было 118 паразитов.

Также сообщается, что против клещевого энцефалита сейчас привито 29932 человека, из них - 17472 ребенка в возрасте до 14 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU