Жительница Ижевска превратила садоогород в нарколабораторию
28-летняя неработающая ижевчанка была задержана полицией по подозрению в незаконном обороте наркотиков возле одного из садоводческих массивов в Октябрьском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
При личном досмотре в сумке женщины полицейские обнаружили сверток, содержащий 89 граммов синтетического запрещенного вещества.
В дальнейшем оперативники обследовали один из домов на территории массива и обнаружили в нем настоящую нарколабораторию: оборудование, химические реактивы и упаковочный материал. Нашли и 118 граммов синтетического наркотика. Как пояснила задержанная, запрещенное средство она изготавливала сама и потом продавала через Интернет-магазин.
Сейчас подозреваемая водворена в изолятор временного содержания, против нее возбудили уголовное дело. Если вину ижевчанки докажут, женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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