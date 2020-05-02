2020-05-02T10:53:12+03:00
Происшествия

Жительница Ижевска превратила садоогород в нарколабораторию

Теперь женщине может грозить до 20 лет лишения свободы
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: пресс-служба МВД по УдмуртииФото: пресс-служба МВД по Удмуртии
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28-летняя неработающая ижевчанка была задержана полицией по подозрению в незаконном обороте наркотиков возле одного из садоводческих массивов в Октябрьском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

При личном досмотре в сумке женщины полицейские обнаружили сверток, содержащий 89 граммов синтетического запрещенного вещества.

В дальнейшем оперативники обследовали один из домов на территории массива и обнаружили в нем настоящую нарколабораторию: оборудование, химические реактивы и упаковочный материал. Нашли и 118 граммов синтетического наркотика. Как пояснила задержанная, запрещенное средство она изготавливала сама и потом продавала через Интернет-магазин.

Сейчас подозреваемая водворена в изолятор временного содержания, против нее возбудили уголовное дело. Если вину ижевчанки докажут, женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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