2020-05-02T13:51:44+03:00
Общество

Два жителя региона стали Почетными гражданами Удмуртской Республики

Это один из лучших автогонщиков страны XX века и заслуженный работник здравоохранения
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: архив КПФото: архив КП
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1 мая звания «Почетный гражданин Удмуртской Республики» удостоились два жителя региона – это

Владимир Гольцов – один из лучших автогонщиков страны XX века, мастер спорта СССР международного класса, 11-кратный чемпион СССР, 5-кратный чемпион России а также Надежда Михайлова - заслуженный работник здравоохранения Удмуртской Республики, заместитель председателя Государственного Совета Удмуртской Республики - председатель постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике. Как сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии, соответствующие указы уже подписал Александр Бречалов.

- Сегодня в этот замечательный праздник я хочу отметить высшей наградой Удмуртской Республики двух наших тружеников, - сказал глава республики. - Владимир Гаврилович Гольцов – легенда советского и российского автоспорта, один из самых титулованных гонщиков, который сегодня передает свой опыт молодежи. Его имя известно не только в России, но и во всем мире. Надежда Александровна Михайлова большую часть своей жизни посвятила медицине, акушерству и гинекологии. Она прошла путь от врача медсанчасти завода в Сарапуле до главного врача Первой республиканской клинической больницы, которую возглавляла 11 лет. Сегодня на посту заместителя председателя Государственного Совета Надежда Александровна курирует вопросы здравоохранения, демографической и социальной политики. Поздравляю вас от всей души. Республика вами гордится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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