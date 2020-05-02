11 тысяч жителей Удмуртии получат юбилейные медали к 75-летию Великой Победы
В Удмуртии продолжается вручение юбилейных медалей к 75-летию Великой Победы. На сегодняшний день адресатам доставлено уже более 9,6 тысяч таких отличительных знаков. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
К 9 Мая медали получат 11 тысяч жителей республики, среди которых участники сражений Великой Отечественной войны, труженики тыла и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
Медали доставляются ветеранам на дом с соблюдением всех мер безопасности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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