100 тысяч рублей похитили мошенники у жителя Ижевска
У 43-летнего ижевчанина похитили 100 тысяч рублей с банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу Ижевску.
Мошенник позвонил пострадавшему вечером и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с карты мужчины пытались украсть деньги. Злоумышленник попросил назвать данные карты - номер, код на обратной стороне и пин-код, для предотвращения незаконной транзакции. После этого мужчина получил сообщение, что с его счета списали 100 тысяч рублей.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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