Мужчина из Удмуртии выплатил компенсацию семье за убийство их сына
Человек, который убил сына у одной семейной пары, полностью выплатил компенсацию морального вреда и похорон. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов по Удмуртии.
Мужчина 1982 года рождения признан виновным в преступлении по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Он должен был выплатить семейной паре компенсацию в размере 250 тысяч рублей за моральный вред и расходы на похороны.
Судебный пристав-исполнитель наложил арест на счета мужчины. Также постановление о взыскании задолженности направили в УФСИН по Удмуртии. Перечисленные средства у осужденного удерживали. За десять лет в колонии он погасил задолженность.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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