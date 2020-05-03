Мужчина из Удмуртии выплатил компенсацию семье за убийство их сына

3 Май 2020 2020-05-03T12:55:12+03:00

Он погасил задолженность за десять лет в колонии

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Человек, который убил сына у одной семейной пары, полностью выплатил компенсацию морального вреда и похорон. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов по Удмуртии.

Мужчина 1982 года рождения признан виновным в преступлении по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Он должен был выплатить семейной паре компенсацию в размере 250 тысяч рублей за моральный вред и расходы на похороны.

Судебный пристав-исполнитель наложил арест на счета мужчины. Также постановление о взыскании задолженности направили в УФСИН по Удмуртии. Перечисленные средства у осужденного удерживали. За десять лет в колонии он погасил задолженность.

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ИСТОЧНИК KP.RU