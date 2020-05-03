Глава Удмуртии Александр Бречалов поделился своим ТОП-10 фильмов

3 Май 2020 2020-05-03T14:45:42+03:00

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Глава Удмуртии в своих соцсетях поделился списком своих любимых кинолент.

- Время самоизоляции - возможность посмотреть фильмы, которые так долго откладывали. Предлагаю свой топ-10 - что-то уже видел сам, а что-то буду смотреть впервые! - рассказал Александр Бречалов.

В список рекомендаций от главы региона попали следующие фильмы:

- «Калашников»;

- «Свои»;

- «В августе 44»;

- «Джентльмены»;

- «Зов предков»;

- «Юнайтед. Мюнхенская трагедия»;

- «Война токов»;

- «Ford против Ferrari»;

- «Упражнения в прекрасном»;

- «Дикари».

Напомним, ранее в Удмуртии состоялась премьера фильма «Калашников». На ней присутствовали авторы фильма и родственники изобретателя.

Калашников Трейлер (2020). Русский трейлер фильма Калашников 2020 года Русские трейлеры к фильмам, сериалам и играм! Интересные ролики о фильмах и их съёмках! Подпишись на канал http://bit.ly/Subscribe_ivideos Новости,промо,трейлеры,даты выходов фильмов и сериалов только у нас: http://vk.com/iVideos Telegram: http://t-do.ru/ivideosnews Facebook: http://fb.com/ivideosnews Дата выхода в РФ - 20 февраля 2020 Страна: Россия Дистрибьютор: MEGOGO Distribution Режиссер: Константин Буслов Жанр: Исторический / биографический В главных ролях: Юрий Борисов, Ольга Лерман, Артур Смольянинов, Эльдар Калимулин, Виталий Хаев Калашников. Все знают эту фамилию, но не все знают, какой долгий и тернистый путь прошел парень-самоучка, чтобы в 28 создать легендарное оружие АК-47, которое по сей день является символом оружейной мысли нашего времени. Трейлеры к фильмам: https://goo.gl/EXV9vM Трейлеры к мультфильмам: https://goo.gl/Xn4Q13 Игровые трейлеры: https://goo.gl/HPACDp Видео о съёмках фильмов: https://goo.gl/wc5MTh #Калашников #iVideosTrailers #Трейлеры2020 #Фильмы2020 #Фильмы #iVideos #Movie #Trailer #Трейлер #Онлайн #Смотреть

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ИСТОЧНИК KP.RU