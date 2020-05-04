2020-05-04T10:32:59+03:00
Общество

Сбила пешехода и попыталась скрыться: полиция задержала виновницу ДТП в Ижевске

Женщину передали сотрудникам Госавтоинспекции
Анастасия Волкова
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ФОТО: Сергей ГРАЧЕВФОТО: Сергей ГРАЧЕВ
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Полиция задержала виновницу аварии, которая сбила пешехода и попыталась скрыться. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Удмуртии.

ДТП произошло у привокзальной площади Ижевска еще в конце апреля. 45-летняя женщина сбила пешехода и скрылась с места происшествия. Свидетелями стали сотрудники Росгвардии. Майор полиции Ильдар Фазылов оказал потерпевшему первую помощь и вызвал скорую помощь.

Остальные сотрудники отправились в погоню за виновницей. Ее удалось задержать на одной из автозаправочных станций. Женщину передали сотрудникам Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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