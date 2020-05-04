Сбила пешехода и попыталась скрыться: полиция задержала виновницу ДТП в Ижевске
Полиция задержала виновницу аварии, которая сбила пешехода и попыталась скрыться. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Удмуртии.
ДТП произошло у привокзальной площади Ижевска еще в конце апреля. 45-летняя женщина сбила пешехода и скрылась с места происшествия. Свидетелями стали сотрудники Росгвардии. Майор полиции Ильдар Фазылов оказал потерпевшему первую помощь и вызвал скорую помощь.
Остальные сотрудники отправились в погоню за виновницей. Ее удалось задержать на одной из автозаправочных станций. Женщину передали сотрудникам Госавтоинспекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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