4 Май 2020 2020-05-04T18:03:25+03:00

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4 мая глава Удмуртии Александр Бречалов вышел в прямой эфир, чтобы ответить на вопросы жителей в период пандемии коронавируса.

Напомним, что к утру понедельника было выявлено еще 18 новых случаев заражения опасной инфекцией. Всего в Удмуртии 332 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 66 человек выздоровели, 10 скончались (подробнее).

Онлайн: глава Удмуртии отвечает на вопросы жителей в период пандемии коронавируса .

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ИСТОЧНИК KP.RU