Дом из детских грез: где ижевчане могут купить квартиру, идеально подходящую для жизни с ребенком?

5 Май 2020 2020-05-05T13:54:17+03:00

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4 мая в Удмуртии стартовал конкурс детских рисунков «Дом моей мечты» от специализированного застройщика «Железно». Тема конкурса была выбрана не случайно – компания знает рецепт счастливого детства: спроектировать интересные и безопасные пространства, в которых детям захочется проводить время.

- Во дворах наших жилых комплексов всегда можно увидеть много детворы и услышать звонкий детский смех. Здесь для них открыт целый мир, который даёт возможность испытать свои умения, побороть страхи, познать радость дружбы и при этом быть в безопасности. Все дворы оснащены камерами видеонаблюдения, а специальное резиновое покрытие убережёт от травм даже самых активных непосед! – рассказали представители застройщика.

НАПОМНИМ

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно нарисовать дом, в котором ребенку хотелось бы жить. Он может любым – высоким и красивым, маленьким и уютным, сказочным и удивительным – таким, каким его видит ваш ребенок, это может быть даже двор дома мечты с детскими площадками, на которых хочется играть вашему ребенку!

Готовый рисунок нужно отправить нам одним из способов: или загрузить в нашу группу ВКонтакте, или выслать на почту kp@mgcentr.ru или отправить в личные сообщения нашего сообщества. Прием работ продлится до 24 мая. Принять участие могут дети до 14 лет.

26 мая на сайте izh.kp.ru стартует голосование за лучший рисунок. Оно продлится до 31 мая. Два участника, набравших больше всего голосов, получат сертификаты на покупки в популярный детский магазин (первое место – сертификат на 3500 рублей, второе – на 3000 рублей). Еще одного победителя выберет партнер конкурса, компания «Железно» - этот участник также получит сертификат на 3500 рублей.

Подробнее об условиях конкурса можно узнать по ссылке.

Информация от партнера

ИСТОЧНИК KP.RU