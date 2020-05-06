2020-05-06T06:52:35+03:00
Общество

Всего за три дня мая в Удмуртии задержали более 50 пьяных водителей

С 30 апреля по 2 мая в республике зарегистрировано 88 ДТП, в семи из них водители были пьяные
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Удмуртии всего за три дня мая сотрудники Госавтоинспекции задержали более 50 пьяных водителей. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- За первые дни мая произошло 88 ДТП, в которых пострадало 15 человек. В семи автоавариях водители были пьяными. Из общего числа задержанных сотрудниками 12 человек повторно сели за руль в состоянии опьянения, - сообщает ведомство.

Напомним, за управление машиной в состоянии опьянения или отказ от прохождения медосвидетельствования нарушителю грозит наказание в виде штрафа – 30 тысяч рублей и лишение прав управления на срок от 1,5 до 2 лет. В случае если водитель повторно сел за руль в состоянии опьянения, его ждет уголовная ответственность - лишение свободы на два года с лишением права управления в течение трех лет.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, в дежурную часть ГИБДД МВД по Удмуртии по телефонам: 415-700, 415-701, или по телефону 102.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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