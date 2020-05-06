2020-05-06T10:04:37+03:00
Общество

Министр спорта Удмуртии рассказал, на какой стадии находится строительство 50-метрового бассейна в Ижевске

Журналист «Комсомолки» побывал на стройплощадке
Дарья ПОРСЕВА
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В Ижевске продолжается строительство 50-метрового бассейна. Журналист «Комсомолки» побывал на площадке и узнал у министра спорта Александра Варшавского, на какой стадии находится строительство.

- Работы проводились в административном комплексе, сейчас работы ведутся по устройству основной чаши бассейна. После того, как установят крышу, начнут заливать основу для бассейна. Как вы знаете, денег из бюджета не получилось выделить и пришлось заключать концессионное соглашение и мы вышли на финансирование, - отметил Александр Варшавский.

Также министр спорта рассказал, что из-за остановки строительства в 2014 году объект не был законсервирован и сейчас есть некоторые трудности.

- Формально состояние готовности было 24%, но когда начались работы, стало понятно, что процент готовности меньше и пришлось что-то переделывать. А вообще проект 2007 года и сейчас сильно поменялось эстетическое восприятие объекта, мы ищем дизайнерские решения, которые позволят сделать его современным, но и уложиться в сроки, - рассказал министр.

Планируется, что объект сдадут в первой половине 2021 года.

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Как идет стройка 50-метрового бассейна в Ижевске .50-метровый бассейн на улице Советской планируют достроить в 2021 году. Министр спорта Удмуртии Александр Варшавский рассказывает подробности

ИСТОЧНИК KP.RU

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