2020-05-06T11:18:15+03:00
Происшествия

За пять дней мая в Удмуртии зарегистрировано 25 фактов хищения денег с банковских счетов

Ущерб составил более 1 млн рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии за пять дней мая полицейские зарегистрировали 25 фактов хищения денег с банковских счетов жителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Злоумышленники обманным путем получали данные банковских счетов и карт потерпевших и под различными предлогами похищали крупные суммы. Так у 53-летнего директора ижевского предприятия под предлогом защиты от незаконного перевода денег похитили с банковского счета 130 тысяч рублей. На данный момент принимаются меры к раскрытию преступления, - сообщает пресс-служба.

Всего за пять дней у жителей Удмуртии похитили более 1 млн рублей. МВД по республике напоминает гражданам: ни под каким предлогом не сообщайте незнакомым данные своих банковских карт и счетов, будьте бдительны при совершении покупок и продаж посредством сети интернет, не переводите денежные средства.

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- Радуемся, но с осторожностью. В Удмуртии по состоянию на 6 мая не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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